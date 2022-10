Mit diesen Stars will die Stadthalle Gersthofen das Publikum anlocken

Die Auslastung in der Stadthalle Gersthofen liegt im Schnitt bei 50 Prozent. Gastspiele von Andy Borg, Jürgen von der Lippe und Haindling sollen mehr Publikum anlocken.

Es könnte theoretisch wieder alles laufen wie vor der Pandemie: Es gibt keine Beschränkungen mehr für Kulturveranstaltungen, keine Maskenpflicht. "Dennoch ist das Publikum immer noch sehr zurückhaltend, jetzt aber aus anderen Gründen", sagt der Gersthofer Kulturamtsleiter Uwe Wagner bei einem Pressegespräch. Eine Mischung aus Krisenstimmung, Kaufzurückhaltung und Verunsicherung in Bezug auf den Corona-Winter trifft die Kulturbranche weiterhin brutal.

Sätze wie "40 Prozent Auslastung ist das neue Ausverkauft" seien im Kulturbetrieb inzwischen traurige Realität geworden. Teilweise hätten bereits Künstler und Agenturen angefangen, von sich aus Touren für die Indoor-Saison im Winter und Frühjahr abzusagen, wenn sie sehen, dass der Vorverkauf schleppend anläuft, berichtet Wagner. Einige Stars hätten sich für das kommende Halbjahr schon verabschiedet und planen erst wieder, im Sommer 2023 auf Tour zu gehen. "Früher war die Open-Air-Saison unbeliebt wegen der großen Wetter-Unsicherheit, heute ist der Sommer begehrter", so der Veranstaltungsprofi.

Wer die Künstler unterstützen will, kauft die Karten früher

"Wir beobachten ebenfalls, dass es ehemals verlässliche Vorverkaufszyklen nicht mehr gibt", sagt Wagner. Manche Veranstaltungen wie vor Kurzem das Gastspiel von Konstantin Wecker sind ausverkauft, andere laufen sehr schlecht - aber es gebe auch keine Tendenz, welche Sparten im Vorverkauf gut laufen. "Derzeit kommen wir aber meistens über eine Auslastung von 50 bis 60 Prozent nicht hinaus", so der Kulturamtsleiter. Deshalb appelliert das Stadthallen-Team ans Publikum, nicht nur kurzfristig Karten zu kaufen, sondern schon länger im Voraus. "Sonst werden viele Künstler und Veranstalter nach zwei Jahren Corona diesen dritten Winter nicht überleben", so Wagner.

Jürgen von der Lippe kommt in die Stadthalle Gersthofen. Foto: Florian L. Arnold

Im Gegenzug habe man für die kommenden Monate auch ein hochkarätiges, wenn auch ein wenig kompakteres Programm zusammengestellt, das nun auch wieder in gedruckter Form als kompaktes Heft im DIN-A6-Format ausliegt. Die Stadthalle Gersthofen lockt mit vielen bekannten Namen: Am 11. November kocht Alexander Herrmann live in der Gersthofer Stadthalle, hochkarätige Kabarettisten und Kabarettistinnen wie Luise Kinseher (8.12.), Mathias Richling (15.12.), Rüdiger Hoffmann (4.3.), Sigi Zimmerschied (17.3), Helmut Schleich (24.3.) und Florian Schroeder (28.4.) geben sich die Ehre.

8 Bilder Diese Stars kommen in die Stadthalle nach Gersthofen Foto: Stadt Gersthofen

Musikalisch sind Publikumsmagneten wie Götz Alsmann und die SWR-Big-Band (11.3.), die Mittelalter-Band Corvus Corax (30.12.), das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker (am 2.1.) sowie "The 12 Tenors" (10.4.) zu nennen. Altbekannte und -bewährte Events wie die "Traumfabrik" (5. bis 8.1.) oder das "Chiemgauer Volkstheater" (11.1.) kehren ebenfalls in die Gersthofer Stadthalle zurück.

Haindling kommt wieder nach Gersthofen

Stars wie Jürgen von der Lippe, der am 25. Januar auftritt, das Autoren-Duo Klüpfel&Kobr (Kluftinger-Krimis) sowie Autor Wladimir Kaminer am 28. Januar werden sicherlich ein großes Publikum anziehen und die Herzen der Schlagerfans werden am 15. März beim Gastspiel von Andy Borg und seinen Gästen Patrick Lindner und Daniela Alfinito höherschlagen sowie bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am 21. Januar. Eine brandneue Nachricht hatte Kulturamtsleiter Uwe Wagner: Am 23. Juni 2023 wird nach drei Jahren Pause wieder "Haindling" Station in Gersthofen machen.

Auf eine beliebte Veranstaltung müssen die Gersthoferinnen und Gersthofer in diesem Jahr jedoch verzichten: Der Margeritenball, das größte gesellschaftliche Ereignis in Gersthofen, findet wieder nicht statt. "Wir arbeiten daran, dass der Ball nächstes Jahr wieder stattfinden kann", so Uwe Wagner. Der Margeritenball ist die Haupteinnahmequelle für die städtische Stiftung "Hilfe in Not Gersthofen", die in Not geratene Menschen unterstützt.