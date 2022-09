So verpflegt Gersthofen künftig seine Schulkinder

Plus Neu gebaut werden soll die Goethe-Grundschule in Gersthofen. Nun befassten sich Bauausschuss und Stadtrat mit Details. Darunter war auch die Küche.

Der geplante Neubau der in die Jahre gekommenen und zu klein gewordenen Goetheschule in Gersthofen wird teuer. Jetzt wurde dem Stadtrat eine Kostenberechnung vorgelegt: 40,7 Millionen Euro werden darin für das Projekt veranschlagt. Einem Stadtrat gefiel das nicht, weswegen er eine Kostenbremse beantragte. Doch er setzte sich damit nicht durch. Und das hatte einen Grund.