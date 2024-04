Unbekannter bricht in eine Firma ein

In eine Firma in Gersthofen ist eingebrochen worden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma in der Gersthofer Porschestraße eingebrochen. Laut Polizei kam er jedoch nicht weit: Im Inneren scheiterte er an einer Bürotür. Ohne Beute zog der Einbrecher wieder ab. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. (AZ)