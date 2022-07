Gersthofen

11:45 Uhr

Welche Überraschungen Schüler im Walderlebniszentrum erleben

Plus Bei einer Schulführung des Walderlebniszentrums lernen Kinder den Wald westlich Gersthofens kennen. Ein Abenteuer mit Wildschwein, Baumblut und Pilzbrot.

Von Anne Eberhard

"Wer weiß, wofür der Bieber seinen Schwanz braucht?" fragt Pentti Buchwald. Er steht vor einer Gruppe Schülerinnen und Schülern im Wald westlich des Gersthofer Peterhofs. Hände schießen in die Höhe. "Zum Steuern beim Schwimmen", schlägt ein Junge vor. Das sicher auch, meint Buchwald, aber er brauche den Schwanz auch, um Verwandte vor Feinden zu warnen: "Dann schlägt er damit aufs Wasser." Neben dem Bieber holt Buchwald, um den sich die 16 Kinder immer enger drängen, noch weitere Tiere aus einem Schiebewägelchen. Zu jedem erzählt er eine Geschichte und hängt einem Kind ein Bild des Tieres um den Hals. So machen sich Fuchs, Wolf, Eichhörnchen und Ameise an diesem Vormittag auf, um den Wald zu erkunden. Es warten Überraschungen entlang des Weges.

