Pedelec-Fahrerin stürzt wegen einer Biene

Ein 62-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Montagnachmittag im Wald bei Döpshofen gestürzt und musste anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Pedelec auf einem Waldweg in Verlängerung der Forststraße unterwegs, als ihr eine Biene vor dem Gesicht herumschwirrte, die sie so irritierte, dass die Frau das Gleichgewicht verlor und stürzte. Die 62jährige zog sich mittelschwere Verletzungen am Oberkörper zu. Zur Unfallzeit trug sie einen Fahrradhelm. (AZ)