Unbekannter beschädigt Moped in Gessertshausen

Ein hinter der Kreissparkasse in Gessertshausen abgestelltes Moped ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Falles von Sachsachbeschädigung in Gessertshausen. Dort, hinterhalb der Kreissparkasse, war in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Moped der Marke Qingqi abgestellt worden. Eine Plastikabdeckung am Fahrzeug wurde an der Front durch einen Unbekannten mutwillig abgebrochen, heißt es im Bericht der Beamten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 400 Euro. Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (kinp)