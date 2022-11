Dieb stiehlt Geldbeutel aus einem Auto

An einem Auto in Hammel wird die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Täter entwendet einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole.

Einen Geldbeutel hat ein Unbekannter aus einem Auto in der Wiesenstraße in Hammel gestohlen. Der Täter schlug dafür in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheibe der Beifahrertür ein.

Aus der Mittelkonsole entwendete der Dieb laut Polizei den Geldbeutel samt Inhalt. Der Wert seiner Beute beträgt etwa 30 Euro, der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)