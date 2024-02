So viel Strom wird im Solarpark in Hegnenbach erzeugt

Viel mehr Energie als bislang könnte bald im Solarpark in Hegnenbach gewonnen werden. Möglich machen soll das ein Austausch der Solarmodule.

Fast doppelt so viel Sonnenenergie wie bisher könnte künftig aus dem Solarpark neben der ehemaligen Hausmülldeponie bei Hegnenbach in das öffentliche Stromnetz fließen.

Anlage in Hegnenbach könnte bald mehr Strom produzieren

Vor 15 Jahren genehmigte der Gemeinderat für diese Freiflächenphotovoltaikanlage, die erste dieser Art in der Gemeinde, den Bebauungsplan mit einer zeitlichen Befristung von 30 Jahren. Die Anlage, die auf einer ausgebeuteten und verfüllten Lehmgrube entstand, ging im Jahr 2009 mit einer Leistung von rund 2100 kWp in Betrieb. Mit einem sogenannten Re-Powering will der Betreiber nun eine Aufwertung der Anlage vornehmen.

Hierunter ist im Grunde nach ein Austausch der Solarmodule durch leistungsstärkere Module zu verstehen, die Leistung könnte sich dadurch auf rund 4200 kWp fast verdoppeln. Die bisherige Befristung der Laufzeit bis zum Jahr 2038 entsprach jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht den Vorstellungen des Betreibers. Der Gemeinderat ermöglicht nun mit der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einerseits die bauliche Vornahme des Re-Powerings. Andererseits wird dieser Bebauungsplan erneut mit einer Befristung bis zum Jahr 2054 versehen, um einen längerfristigen und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu ermöglichen.