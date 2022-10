Langweids Lebensqualität schätzen immer mehr Bürgerinnen und Bürger

Plus Durch neue Wohngebiete ist Langweid stark gewachsen. Wie attraktiv die Menschen diese Gemeinde finden, ergab der Heimatcheck. Manches ist überraschend.

Die Gemeinde Langweid boomt. Große Wohngebiete wurden in den vergangenen Jahren ausgewiesen und sorgten für ein starkes Wachstum der Einwohnerzahl auf über 8000. Auch ein Einzelhandelszentrum ist entstanden. Der Bahnhof wurde erneuert, das Gebäude ist ein Kulturzentrum geworden. In unserem großen Stimmungstest Heimat-Check erforschten wir, wie die 131 Teilnehmer die Attraktivität der Gemeinde einschätzen.