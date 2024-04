Am Sträucherlehrgarten in Hennhofen entsteht ein Zukunftswald

Plus Der Jugendrat Altenmünster unterstützt mit vielen kleinen und großen Helferinnen und Helfern den Waldumbau. Wie sich der Wald durch das Projekt verändern soll.

Unzählige Male hat Revierleiter Dieter Erhard schon Schüler und Gruppen durch den Sträucherlehrgarten im Westen von Hennhofen, einem Ortsteil von Altenmünster geführt. Bei der Anpflanzung vor 15 Jahren halfen damals die Grundschüler der Jahrgangsklasse 4a mit ihrem Lehrer Richard Kraus fleißig mit. Rund 30 verschiedene Strauch- und Baumarten setzten sie auf dem rund 600 Quadratmeter umfassenden Bereich bei der Dreijaucherthütte gemeinsam mit den Mitarbeitern der Bayerischen Staatsforsten ein. Seither steht dort eine informative Hinweistafel. Klapptafeln vor den mittlerweile stattlichen Bäumen verraten, um welche Art es sich dabei handelt.

Nach einem Vierteljahrhundert bestand nun die Notwendigkeit, diesen Bereich im Rahmen der ökologischen Waldrandgestaltung instand zu setzen und aufgrund einzelner, ausgefallener Sträucher nachzubessern. Für die Möglichkeit, das Areal zu erweitern, sorgte im letzten Sommer Sturm „Ronson“ und der Borkenkäfer, begründet Dieter Erhard diese Maßnahme. So entstand im nachgelagerten Fichtenbestand eine größere Schadfläche, die es galt, wieder aufzuforsten. Unterstützung dabei erfuhren die Verantwortlichen der Bayerischen Staatsforsten wieder vom Jugendrat Altenmünster, die schon im Vorjahr bei einer Pflanzaktion bei Eppishofen Erfahrung im Waldumbau sammeln konnten und auch diesmal kräftig die Werbetrommel für die Mithilfe rührten. Rund 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene folgten dem Aufruf.