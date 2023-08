Zusmarshausen-Steinekirch

Staatspreis in Steinekirch: Sieht so der Wald der Zukunft aus?

Plus Ein Wald bei Steinekirch wird mit dem Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung ausgezeichnet. Vor Ort wird klar, was den Nutzungsrechtewald so besonders macht.

Von Josef Thiergärtner

Dürreperioden, Stürme oder Waldbrände – die Auswirkungen des Klimawandels sind längst zu sehen und zu spüren. Um so wichtiger ist es, dass in allen Bereichen die Bereitschaft für ein klimagerechtes Verhalten und Handeln besteht. Einen Anteil dazu tragen intakte Waldbestände und deren Ökosysteme als atmosphärischer CO2-Speicher bei. Als Vorzeigeprojekt gilt ein Wald bei Steinekirch. Was macht ihn so besonders?

Auszeichnung von Forstministerin Michaela Kaniber

Im Zusmarshauser Ortsteil Steinekirch haben die 60 Teilhaber des Nutzungsrechtewaldes bereits vor acht Jahren Mut bewiesen und bei der Bewirtschaftung der 227 Hektar umfassenden Betriebsfläche neue Wege beschritten. Dieses Umdenken wird nun durch den mit 1000 Euro dotierten Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung belohnt. Seit 1997 werden mit diesem Preis, der heuer unter dem Motto „Mein Wald – Zukunft für Generationen“ stand, alle zwei Jahre kommunale und private Waldbesitzer ausgezeichnet. Bei der Verleihung durch Forstministerin Michaela Kaniber im November sind aus Schwaben neben den Verantwortlichen aus Steinekirch noch Vertreter der Stadt Memmingen und ein Waldbesitzer aus dem Kreis Lindau mit dabei. Wie unterscheidet sich die Bewirtschaftung des Steinekircher Waldes?

