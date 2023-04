72-Jährige nimmt in Herbertshofen einem Autofahrer die Vorfahrt

Beim Abbiegen in die Klemensstraße in Herbertshofen übersieht eine 72-Jährige einen 44-jährigen Autofahrer und es kommt zum Zusammenstoß. .

Nicht aufgepasst hat ein 72-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Herbertshofen. Die Seniorin war um kurz nach 12 Uhr auf der Mozartstraße in westlicher Richtung unterwegs.

Gleichzeitig fuhr ein 44-Jähriger auf der Klemensstraße in nördliche Richtung. Beim Abbiegen in diese Straße übersah die 72-Jährige den Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden von rund 8000 Euro. Ein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (thia)