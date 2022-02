Arbeiter wird bei Betriebsunfall in Herbertshofen schwer verletzt

Ein 45-Jähriger will in Herbertshofen mit deinem Stapler eine Palette voller Metallpfosten abstellen. Plötzlich verrutscht einer der Pfosten.

Schwer verletzt hat sich ein 45-jähriger Arbeiter bei einem Betriebsunfall am Sonntag in Herbertshofen. Der Mann wollte gegen 10.40 Uhr mit einem Stapler eine Palette Metallpfosten auf einem Lagerplatz platzieren.

Arbeiter wird bei Betriebsunfall in Herbertshofen verletzt

Nach dem Abstellen stieg er aus dem Stapler aus und lief zur Palette. In diesem Moment verrutschte laut Polizei einer der schweren Metallpfosten, wodurch er sich einen Fuß einklemmte. Der Arbeiter musste mit einem offenen Bruch in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich in einem Betrieb an der Industriestraße. (thia)