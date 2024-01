Der Faschingshaufa Herbertshofen hat einen höllischen Wagen

Der Herbertshofener Verein präsentiert seinen Faschingswagen der Öffentlichkeit. Närrisches Treiben auf dem örtlichen Dorfplatz läutet die fünfte Jahreszeit ein.

Bei kaltem Winterwetter präsentierte auf dem Dorfplatz in Herbertshofen der „Faschingshaufa“ Herbertshofen-Erlingen seinen Faschingswagen. Unter dem Motto „Beim Haufa ist die Hölle los“ nimmt der Verein, der auf 190 Mitglieder herangewachsen ist, bis zum Ende der närrischen Zeit mit seinem in eigener Regie gebauten Gefährt an acht Umzügen teil.

Eine große Anzahl neugieriger Faschingsfreunde versammelte sich vor der Schule des Meitinger Ortsteils, um das „närrische Gefährt“ zu begutachten und sich im Rahmen der Präsentation mit Kaffee und Kuchen, Bratwurstsemmeln sowie Getränken verwöhnen zu lassen.

Den Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen gibt es seit 2012 als Verein

Seit Herbst 2012 ist der „Faschingshaufa“ ein selbstständiger und eingetragener Verein, der heuer sein zwölftes Gründungsjubiläumsjahr feiern kann und jährlich einen großen Faschingsball ausrichtet. Überwiegend jugendliche Freunde und Fans gehören dem Verein an. Für die „fünfte Jahreszeit“ wurde von den Mitgliedern gemeinsam das Motto gewählt und auch die Planung und Arbeitszeiten für den Bau des Wagens festgelegt.

In der Maschinenhalle der Erlinger Landwirtsfamilie Martin Deller wurden zwischen 500 bis 1000 Arbeitsstunden vom harten Kern der Faschingsfreunde geleistet, um das Gefährt zu schaffen. „Große Hilfe erfahren wir jedes Jahr durch unsere Gönner und Sponsoren, ohne deren finanzieller Unterstützung der Kostenaufwand niemals allein zu stemmen wäre“, dankt der Vorsitzende des „Faschingshaufa“, Bernhard Kraus. „Unsere Auftritte werden Jahr für Jahr von zahlreichen Vereinsmitgliedern und Faschingsfreunden begleitet“, freut sich der Vorsitzende.