Diese Themen beschäftigen die Menschen in Heretsried

Bei der Bürgerversammlung konnten Anwohner ihre Anliegen an den Rathauschef vorbringen. Nun hat sich der Gemeinderat damit befasst. Was sich ändern soll.

Nach der Heretsrieder Bürgerversammlung befasste sich der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung mit den Anliegen, die die Bürger beschäftigten. Dies war zum Beispiel die Bitte um eine Tonne für Grablichter am Lauterbrunner Friedhof. Bürgermeister Heinrich Jäckle hatte bereits bei der Bürgerversammlung erklärt, dass es in der Vergangenheit schon eine Tonne gegeben habe, diese aber von einigen Bürgern zum Entsorgen ihres Hausmülls genutzt worden war. Deshalb gibt es die Tonne nicht mehr. Der Gemeinderat beschloss nun, einen erneuten Versuch mit dem Aufstellen einer gelben Tonne zu machen.

Beantragt wurde außerdem, den Kieshaufen am Leichenhaus in zu entfernen oder einen Behälter dafür aufzustellen. Es soll eine Ortsbegehung stattfinden. Grundsätzlich tendiert der Gemeinderat jedoch zur Beibehaltung der Situation. Auch aufgelöste Gräber waren ein Thema. Der Gemeinderat entschied, dass aufgelöste Gräber im alten Friedhofsteil mit Kies abgedeckt werden sollen, im neuen Teil soll Gras auf aufgelösten Gräbern wachsen. Spielplatz Ein Bürger fragte nach der Pflege des Teichs am Spielplatz in Lauterbrunn . Der Teich ist seit Langem undicht. Das Problem konnte bisher nicht behoben werden. Der Obst- und Gartenbauverein will sich darum kümmern. Eventuell ist eine Förderung als ILE-Kleinprojekt möglich.

Eine Mitfahrerbank in Heretsried?

Gewünscht wurde, dass Berichte aus der Gemeinderatssitzung im Amtsblatt “Aus dem Holzwinkel” abgedruckt werden. Weder der Bürgermeister noch eines der Gemeinderatsmitglieder ist bereit, solche Artikel zu verfassen, sodass der Antrag abgelehnt wurde. Ein weiterer Wunsch ist die Beleuchtung des etwa 250 Meter langen Weges zur Jugendhütte . Hierzu sollen Angebote eingeholt werden, um die Kosten abschätzen zu können. Eine Bürgerin bat darum, den Verkauf von Gemeindeholz im Amtsblatt zu veröffentlichen. Bürgermeister erklärte, dass Interessenten sich bisher immer in seiner Sprechstunde bei ihm meldeten und es nie den Bedarf gab, einen Aufruf zu veröffentlichen. Dies soll auch so beibehalten werden. Wer Interesse an Holz hat, kann sich beim Bürgermeister melden und wird auf eine Liste gesetzt. Mitfahrer-Bank Die Anregung einer Mitfahrer-Bank wurde – auch aufgrund der Einrichtung des Aktivvo-Busses – abgelehnt.

Ein neuer Basketballkorb auf dem Streethockeyplatz