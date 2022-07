Heretsried

vor 31 Min.

Heretsried hat ein neues Schmuckstück mitten im Dorf

Plus Mit einem großen Dorffest hat Heretsried das neue Bürgerhaus in der Ortsmitte eingeweiht. Das alte und marode Schulhaus war abgerissen worden.

Von Simone Kuchenbaur

Mit einem großen Dorffest hat Heretsried das neue Bürgerhaus in der Ortsmitte eingeweiht. Vor drei Jahren begannen die Bauarbeiten, nachdem das alte und marode Schulhaus abgerissen worden war. Nun steht dort ein multifunktionales Gebäude, dem man zunächst gar nicht ansieht, was alles in ihm steckt.

