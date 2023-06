Heretsried

Heretsrieder Bürgermeister im Interview: Welche Projekte er anpacken möchte

Plus Für Bürgermeister Heinrich Jäckle ist die Neugestaltung der Dorfmitten in Heretsried und Lauterbrunn ein Erfolg der vergangenen Jahre. Was er sich für die Zukunft vorgenommen hat.

Von Philipp Kinne

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was – außer Corona – fällt Ihnen als wichtiges Ereignis für die Gemeinde ein?



Heinrick Jäckle: Wir sind dankbar, dass die Neugestaltung unserer Dorfmitten in Heretsried und Lauterbrunn ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnte und diese von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden. Zudem sind wir stolz darauf, dass in Kürze die ganze Gemeinde mit Glasfaser versorgt sein wird.

Im Rückblick auf die drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Heinrick Jäckle: Die gute, offene und sachbezogene Zusammenarbeit im Gemeinderat. Dies gilt im Übrigen auch für den weitaus größten Teil der Gemeindebevölkerung.

