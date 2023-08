Heretsried

vor 32 Min.

Vater, Handwerker, Nachbar – die vielen Persönlichkeiten des Uli Boettcher

Der Kabarettist Uli Boettcher bei seinem Auftritt in Heretsried. Er will wieder kommen.

Plus Bei seinem Auftritt in Heretsried wird schnell klar: Uli Boettcher hat viele Facetten. Von denen erzählt er in seinem neuen Programm und sorgt damit für viele Lacher.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Es ist schon erstaunlich, welche Persönlichkeiten sich da im Inneren des Kabarettisten Uli Boettcher tummeln. Das wurde den Besucherinnen und Besuchern im restlos ausverkauften griechischen Theater schnell klar. Da mussten sie durch und kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Boettcher ist nämlich nicht nur Sohn, Neffe, Vater, Ehemann und Philosoph, ein schlechter Sportler und schlechter Handwerker. Er ist ebenso ein schlechter Sparer, aber ein guter Kreditnehmer. Er ist kein Choleriker, hat aber winzige cholerische Anteile. Ein Nachbar hingegen wollte er nie sein. Doch dann hat da neben ihm jemand gebaut, der wahrscheinlich den Gemeinderat bestochen hat, erzählt der Kabarettist.

Was es mit dem Nachbarn von Uli Boettcher auf sich hat

Der Nachbar fahre einen roten Ferrari „Testosterone“ mit breiten Reifen und mit Samenflüssigkeit betankt, habe mehrere Freundinnen. „Anfangs dachte ich, dass er eine gut laufende Partnervermittlung hat und sich abends gelegentlich Arbeit mit nach Hause nimmt.“ Der Nachbar beschäftigte ihn so sehr, dass er sogar von ihm träumt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen