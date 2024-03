Heretsried

vor 18 Min.

Wie geht es weiter mit dem Kindergarten St. Vitus in Lauterbrunn?

60 Kindergartenkinder und 14 Krippenkinder sollen im St. Vitus-Kindergarten in Lauterbrunn betreut werden.

Plus Die befristete Betriebserlaubnis erlischt im Sommer. Scheitern die Umbaupläne, müssten Kinder nach Hause geschickt werden. Die Gebühren steigen im September deutlich.

Von Simone Kuchenbaur

Wie geht es weiter mit dem Kindergarten St. Vitus Lauterbrunn? Im Sommer erlischt die Betriebserlaubnis des Landratsamtes. Der Heretsrieder Gemeinderat sucht händeringend nach einer Lösung. Die Sorge im Ort ist groß. Ein gutes Dutzend Zuhörer hatte sich jetzt zur Gemeinderatssitzung eingefunden, in der Bürgermeister Heinrich Jäckle über den aktuellen Stand der Dinge berichtete.

Schon länger gibt es für den Kindergarten unter kirchlicher Trägerschaft lediglich eine befristete Betriebserlaubnis vom Landratsamt. Um Kinder unter drei Jahren aufnehmen zu können, hatte es vor gut zehn Jahren an dem Gebäude auf kirchlichem Grund einen Anbau gegeben. Steigende Anmeldezahlen hatten dazu geführt, dass auch im Untergeschoss eine Gruppe untergebracht und im Dachgeschoss im Pfarrsaal ein Bereich zur Nutzung für eine Kindergartengruppe abgeteilt worden war. So ist es derzeit möglich, 50 Kinder im Kindergarten und zwölf in der Krippe zu betreuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen