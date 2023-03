Hirblingen

vor 32 Min.

Bauarbeiter klemmt sich in Hirblingen beim Flexen die Hand ein

Ein 56-Jähriger ist in Hirblingen bei Flexarbeiten auf einer Baustelle an der Gablinger Straße an der Hand verletzt worden.

Artikel anhören Shape

Ein 56-Jähriger will in Hirblingen auf einer Baustelle an der Gablinger Straße Stahlstreben abflexen. Plötzlich dreht sich das Bauteil und klemmt ihm die Hand ein.

Ein 56-Jähriger ist in Hirblingen bei Flexarbeiten auf einer Baustelle an der Gablinger Straße an der Hand verletzt worden. Der Mann wollte am Donnerstag gegen 8.15 Uhr Stahlstreben, die aus einem schwebenden Betonbauteil herausragten, entfernen. Aus unbekannten Gründen drehte sich laut Polizei plötzlich das Bauteil und quetschte dem 56-Jährigen die rechte Hand ein. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik eingeliefert. (thia)

Themen folgen