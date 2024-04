Holzen

vor 17 Min.

Auf dem Klostergelände Holzen ist einiges in Veränderung

Hell und modern ist das Ambiente im renovierten Klostergasthof in Holzen geworden. Das Architektenduo Marco Smith und Anika Warncke, Hoteldirektor Philipp Flamm sowie Martin Riß, Schwester Marianne und Michael Winter vom Dominikus-Ringeisen-Werk waren nebst Vertretern der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf sowie am Bau beteiligten Handwerksbetrieben zur Eröffnung gekommen.

Plus Der Klostergasthof hat im Inneren ein neues Ambiente bekommen. Damit soll mit den Neuerungen in Holzen noch nicht Schluss sein.

Von Steffi Brand

Der Klostergasthof von Kloster Holzen wurde renoviert und ist ein Baustein in einer Reihe von Veränderungen, die es heuer und im kommenden Jahr am Standort Holzen noch geben wird. Doch zunächst freut sich Philipp Flamm, der Hoteldirektor von Kloster Holzen, bei der Eröffnungsfeier darüber, dass der Gasthof optisch den Anschluss an das Hotel geschafft habe. Man verabschiedete sich vom rustikalen Flair im Klostergasthof, um Platz zu schaffen für ein modernes Ambiente.

Zur Feier kamen geladenen Gäste wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf sowie am Bau beteiligte Handwerker, Mitarbeitende und das Architektenteam. Die Innenarchitekten Marco Smith und Anika Warncke sagten, die Wirtshausstuben-Optik sei einer zeitgemäßen Gestaltung gewichen. Die Wandbekleidung wurde hell und freundlich gestaltet, die massiven Sockelstützen dienen als Inseln der Zusammenkunft, wenn beispielsweise eine Hochzeit oder ein Großevent stattfindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen