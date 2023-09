Horgau

vor 37 Min.

Horgau schafft Platz für den offenen Ganztag

Plus Ein Lagerraum in der Grundschule wird zum Speisesaal mit Verteilerküche. Der Gemeinderat hat ein Bauvorhaben abgelehnt und die Grenze nach Auerbach verschoben.

Von Michaela Krämer

Der Horgauer Gemeinderat hat sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause vor allem mit Bauprojekten beschäftigt. Außerdem ging es an diesem Abend um eine Mobilfunkstation und einen Batteriespeicher. Auch die Grenzen der Ortsteile Auerbach und Horgauergreut waren ein Thema.

Das Autohaus Steppe hatte darum gebeten, die Gemarkungsgrenze etwas zu verschieben. Momentan verläuft sie zwischen Auerbach und dem Gewerbegebiet in Horgauergreut entlang des Feldwegs. Für das Autohaus hat das zur Folge, dass die Firma auf zwei Flurnummern in zwei verschiedenen Gemarkungen steht. Bürgermeister Thomas Hafner fand es sinnvoll, die Grenze zu verschieben, da auch das Landratsamt Schwierigkeiten hat, wenn ein Gebäude auf zwei Flurnummern in verschiedenen Gemarkungen verzeichnet ist. Das Vermessungsamt hat das bereits im Plan entsprechend eingezeichnet. Auch der Gemeinderat zeigte sich mit dieser Verschiebung einverstanden. Das Autohaus steht nun nur noch in Auerbach.

