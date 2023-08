Horgau

Stellplatzsatzung wird in Horgau zum Dauerbrenner

Autos brauchen Platz. In Horgau wurde nun darüber diskutiert, wie Stellplätze grundsätzlich aussehen sollen.

Plus Wie Stellplätze auszusehen haben, wird in jeder Gemeinde genau geregelt. In Horgau sorgt das Thema seit Langem für Diskussion. Nun gibt es einige Neuigkeiten.

Wie sollen neue Stellplätze in Horgau aussehen? Diese Frage lässt die Gemeinde nicht los. Das Thema Stellplatzsatzung ist inzwischen ein Dauerbrenner. Auch nun beschäftigte sich der Rat erneut damit. Denn mit den Änderungen war das Landratsamt nicht ganz zufrieden, so dass sich der Gemeinderat erneut damit befassen musste. Der Passus „ausreichende Bepflanzung der Zufahrten“ wurde gestrichen, wie auch: „Mehr als vier zusammenhängende Stellplätze sind nur über eine gemeinsame Zu- und Abfahrt an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen.“ Dieser Punkt müsste laut Landratsamt neu definiert werden.

Wie sollen die Stellplätze in Horgau aussehen?

Bürgermeister Thomas Hafner war der Meinung, dass man auf diesen Punkt durchaus verzichten könne. Der Satzungspassus „Zu Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen ist ein offener Stauraum in der erforderlichen Länge bei Pkw's mindestens fünf Meter einzuhalten“. Hier wollten Hafner und der Gemeinderat von der Höchstforderung abweichen. Daher wurde beschlossen: „Bei Carport oder sonstiger Überdachung gelten drei Meter, bei Garagen mit geschlossenen Toren fünf Meter.“

