Unbekannte sprengen Postkästen in Horgauergreut mit Böllern

Hohen Sachschaden verursachten in der Silvesternacht Unbekannte, die mehrere Postkästen mit Böllern in die Luft sprengten.

Mit Böllern haben Unbekannte mehrere Postkästen in Horgauergreut in die Luft gesprengt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Demnach ist erheblicher Sachschaden zu verzeichnen. So entstand durch die Böller einem Postkasten am Grottenberg rund 1000 Euro Sachschaden. bei einem weiteren am Haldenhang wird der Schaden von der Polizei auf rund 200 Euro geschätzt. (kinp)