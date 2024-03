Unbekannter tritt Gartenzaun in Horgauergreut ein

Wie die Polizei berichtet, trat ein Unbekannter offenbar absichtlich gegen einen Zaun in Horgauergreut. Die Beamten ermitteln.

Ein Unbekannter trat in Horgauergreut offenbar absichtlich gegen einen Zaun. So berichtet es die Polizei. Der Vorfall soll sich in der Nach auf Montag an einem Anwesen am Grottenberg ereignet haben. Der Geschädigte schätzt den Sachschaden an seinem Metallzaun auf rund 100 Euro. (kinp)