In Fischach geht nach drei Jahren Pause wieder der Vorhang auf

Die Fischacher Kolpingsfamilie kehrt nach drei Jahren Pause auf die Theaterbühne zurück. Ab 18. November wird im Pfarrheim gespielt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Die theaterlose Zeit in Fischach ist vorbei: Nach dreijähriger Pause stehen die Hobbyschauspieler der Kolpingsfamilie Fischach wieder auf der Bühne im örtlichen Pfarrheim Adolph Kolping. Zum Neustart hat sich die Truppe eine Komödie von Autor Ralf Kaspari vorgenommen: Ab dem 18. November dreht sich in der Marktgemeinde alles um den „Bauern Nero“ und seine Bedrängnis mit der örtlichen Bank sowie Freud und Leid über diverse archäologische Funde.

Die Akteure der Kolpingsfamilie freuen sich nach der langen Bühnenabstinenz schon auf die neue Spielzeit. Dank dreier neuer Mitspieler ist dies möglich. Der Zeitplan ist straff getaktet, dreimal die Woche proben sie derzeit schon auf der Bühne, ehe sich am 18. November der Premierenvorhang für sechs Vorstellungen öffnet. Die Zuschauer erwartet eine turbulente und heitere Geschichte.

Kurz zum Inhalt: Bauer Albert Bergmann und Bürgermeisterin Waltraud Stadler kommen in arge Bedrängnis. Der Filialleiter der örtlichen Bank wurde wegen Unregelmäßigkeiten in die Zentrale versetzt und gegen die übereifrige Diplom-Betriebswirtin Frau Musweiler-Blankenrath ersetzt. Die beiden haben nun berechtigte Angst, dass ihre jahrelangen Mauscheleien bei diversen Kreditzuteilungen aufgedeckt werden. Besonders Albert kommt ins Schwitzen, denn sein neuerlicher Kredit wurde von der Bank noch nicht gegengezeichnet, den Bau seiner neuen landwirtschaftlichen Halle hat er aber schon begonnen. Aber es kommt noch dicker für ihn. In seiner Baugrube werden antike Fundamente gefunden.

Verrückte Dinge ereignen sich auf dem Bauernhof

Die Archäologin Rita Steinbeisser verfügt zunächst den Baustopp, dann sogar den Abriss des Hauses. Zudem kehrt Alberts Tochter Marion von der Landwirtschaftsschule als Diplom-Bäuerin zurück und möchte den ganzen Hof auf Biokost umstellen. Für die kranke Magd meldet sich eine Aushilfe, die Studentin Marlis, sie steht kurz vor ihrem Diplom als Betriebswirtin und will sich in den Semesterferien Geld dazuverdienen. Doch langsam werden Albert die Diplom-Frauen am Hof zu viel. Die verrücktesten Dinge ereignen sich am Hof, Albert weiß bald weder ein noch aus. Als dann auch noch Alberts Frau Christa zu ihrer Schwester zieht und der Bagger mit Abrissglocke vor der Tür steht, ist Albert am Durchdrehen. Können ihn jetzt nur noch seine Diplom-Frauen retten? Man wird sehen …

Gruppenbild der Mitwirkenden für das Theater der Kolpingsfamilie Fischach: Sylvia Schißler, Marco Henneberg, Julia Glockner, Deisy Eberle (sitzend von links); Herbert Schöner, Trixi Schmidt, Harald Zott, Karin Damro (stehend von links). Es fehlt Sophia Wendler. Foto: Christine Lehner

Zum Ensemble zählen: Herbert Schöner, Trixi Schmidt, Julia Glockner, Marco Henneberg, Deisy Eberle, Sylvia Schißler, Sophia Wendler, Karin Damro, Harald Zott.

Die Termine: Samstag, 18. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 19. November, 16 Uhr, Mittwoch, 22. November, 19.30 Uhr, Freitag, 24. November 19.30 Uhr, Samstag, 25. November 19.30 Uhr, Sonntag, 26. November 16 Uhr. Bei den beiden Sonntagsvorstellungen werden bereits ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Bei den Abendveranstaltungen gibt’s Getränke. Kartenvorverkauf ab sofort bei Elektro/Schreibwaren Hörtensteiner (Inhaberin Susanne Bühler), Fischach, Poststr. 10, Telefon 08236/1200. Von jeder Eintrittskarte (sieben Euro*) zweigen die Theaterspieler wieder einen Euro ab und spenden für einen sozial-karitativen Zweck. *Kinder erhalten an der Abendkasse einen Coupon für ein Freigetränk.