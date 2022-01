Debatte über NS-Bürgermeister: "Gersthofen sollte sich Rat von außen holen"

Plus Gersthofen debattiert: Ein Nazi-Bürgermeister als Ehrenbürger, eine Straße, die nach einem in Kriegsverbrechen verstrickten Raketenforscher benannt ist. Geht das?

Herr Gerlinger, Ihr Vorgänger als Sprecher von "Gegen Vergessen – für Demokratie", Dr. Bernhard Lehmann, hat erneut eine Diskussion über Straßennamen in Gersthofen angestoßen. Warum sollen wir uns heute noch für Benennungen interessieren, die Jahrzehnte zurückliegen?



Christian Gerlinger: : Genau deswegen. Ehrungen - und Benennungen von Straßen nach Personen stellen eine Ehrung dar - spiegeln immer einen gewissen zeitlichen Kontext wider. Und man darf sich bei Personen, die im Nationalsozialismus auf lokaler Ebene eine bedeutende Rolle spielten, eben schon fragen, ob sie eine Ehrung aus heutiger Sicht noch verdient hätten.