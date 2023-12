Interview

AVV-Chefin: „Neuer Fahrplan soll helfen, Angebot stabil aufrecht zu halten“

Plus Zum Fahrplanwechsel gibt es ein deutlich verändertes Angebot auf den Buslinien des AVV Augsburg. Teils gibt es mehr Fahrtmöglichkeiten, können Verbindungen wegfallen.

Von Jana Tallevi

Frau Kisabaka, am kommenden Sonntag, 10. Dezember, ist europaweit der Termin für den Fahrplanwechsel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Beim AVV wurden zu diesem Termin tiefgreifende Veränderungen angekündigt. Was ändert sich nun hauptsächlich?



Linda Kisabaka: Für unsere Kundinnen und Kunden gibt es gute Nachrichten: Das Angebot wird vergrößert. Das betrifft vorrangig den südlichen Landkreis Augsburg und Teile des Landkreises Aichach-Friedberg. Im Landkreis Augsburg hatten wir mit der Eingliederung des Schülerverkehrs zum Schuljahresbeginn schon den ersten Schritt gemacht. Die wesentliche Veränderung kommt aber jetzt. Wir setzen hier auf ein völlig neues Fahrplankonzept. Das betrifft zunächst die Hauptlinien in den Raum Bobingen und Schwabmünchen, die Linien 700 und 720. Diese Busse werden ab dem 10. Dezember wochentags im 15-Minuten-Takt fahren und montags bis samstags jetzt auch bis in die späten Abendstunden. Das ist dort eine sehr große Verbesserung. Hintergrund ist, dass der Landkreis Augsburg beschlossen hat, die Leistungen im AVV-Bereich deutlich auszuweiten. Insgesamt haben wir im südlichen Landkreis Augsburg mit all diesen Änderungen jetzt eine Ausweitung des Angebots um 30 Prozent.

Und wer nicht ins Zentrum der Städte im südlichen Landkreis möchte, sondern sein Ziel ein wenig außerhalb hat?



Kisabaka: Die Hauptlinien werden von den Taktlinien ergänzt. Diese Taktlinien fahren montags bis freitags stündlich und samstags alle zwei Stunden. Die dritte Ergänzungsstufe ist dann der Linienbedarfsverkehr, der AktiVVO. Diese Kleinbusse fahren ohne festen Fahrplan und ohne feste Route in Zeiten, in denen es kein Linienangebot gibt. Im Holzwinkel gibt es bereits in Pilotprojekt. So soll der AktiVVO jetzt auch im südlichen Landkreis funktionieren: Ich gebe telefonisch oder, noch besser, über eine App meinen Fahrtwunsch durch. Dann werden ähnliche Fahrten gebündelt, der Kleinbus kommt in der Regel einmal in der Stunde.

