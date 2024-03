Das Wichtigste: Kinder dürfen nicht leiden

Plus Es hat keinen Sinn, nur auf das Unvermögen von Eltern zu schimpfen. Wo diese ausfallen, muss die Gesellschaft einspringen. Ein Kommentar.

Kinder und Jugendliche sind ungezogen, hören nicht auf die ältere Generation und aus denen kann einfach überhaupt nichts werden: So alt wie das System Schule ist, so lange gibt es solche Aussagen. Dennoch greift es sicher zu kurz, mit einem "Das war schon immer so" Veränderungen abzutun, die Pädagoginnen und Pädagogen heute beobachten. Mag sein, dass Kinder und Jugendliche sich einfach anders entwickeln als noch vor Jahrzehnten, dass sie ihre pubertären Ängste und Unsicherheiten viel offener ausleben und darüber sprechen, aber am Ende doch wieder von ganz allein ihren Weg in die Gesellschaft finden.

Für viele gilt das sicher. Aber wollen wir es darauf ankommen lassen? Was heute anders ist, ist der Blick auf jene, die früher durchs Raster gefallen sind. Heute kennen wir die Berichte älterer Menschen, die ihr Leben lang darunter gelitten haben, dass ihnen als junger Mensch nicht die Aufmerksamkeit gegeben wurde, die sie in einer Krise benötigt hätten.

