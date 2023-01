Servus "alter Lappen": Bei vielen dürfte Wehmut aufkommen

Plus An den alten grauen Führerscheinen hängen viele Erinnerungen. Dabei ist das neue Scheckkarten-Format zweifelsohne um einiges handlicher.

Der alte Lappen hat ausgedient. Was war das doch für ein erhebendes Gefühl, als der erfolgreiche Prüfling seine Unterschrift auf das graue Dokument setzen durfte. Jetzt konnte man sich endgültig als Erwachsener fühlen, die große weite Welt war zum Greifen nahe. Damals gab es auch noch die schönen alten Führerscheinklassen. Wer seine Mopedprüfung bestanden hatte - damals war nur ein theoretischer Teil erforderlich - hielt eine Fahrerlaubnis der Klasse 4 bereits mit 16 Jahren in den Händen. Mit 18 folgte dann der "3er" und wer die Klasse 1 bestand, durfte Motorräder egal mit welchem Hubraum und mit wieviel PS fahren. Doch nun bleiben nur noch die schönen Erinnerungen.