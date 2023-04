Warum die hohe Zahl an Kirchenaustritten bleiben wird

Die Menschen lieben Ostern und Weihnachten. Doch die Zahl der Austritte aus den beiden großen Kirchen hat sich in zwei Jahren mehr als verdoppelt.

Wer möchte darauf nicht verzichten? Für die meisten Menschen im Augsburger Land sind kirchliche Festtage, vor allem die populärsten Weihnachten und Ostern, feste Marken im Jahreslauf und willkommene Feiertage. Die Bescherung unterm Baum oder das Suchen von Ostereiern, das gehört für viele einfach dazu. Auch für jene, denen der religiöse Hintergrund ziemlich egal ist. Wie kann das sein?

Dass wir in einer christlich geprägten Kultur leben bedeutet eben nicht, dass wir auch alle im selben Maße hinter den Werten und Vorstellungen vom Zusammenleben stehen, den (nicht nur) die beiden großen Konfessionen der katholischen und evangelischen Kirche vertreten. Dabei hat die aktuell hohe Zahl an Kirchenaustritten wohl gar nicht so sehr damit zu tun, dass sich Menschen nicht mehr festlegen möchten.

Kirche wird oft als zu lebensfern empfunden

Viel eher hat das doch ganz konkret mit den Werten zu tun, für die das Konstrukt Amtskirche steht. Als zu lebensfern, zu stark eingreifend in persönliche Entscheidungen wird die Kirche dabei oft empfunden. Lebensentwürfe sind heute individuell. Dass Dogmen, die global gelten sollen, nicht mehr zu jeder Region passen, ist eine logische Folge. Ein Ende der Welle an Kirchenaustritten ist deshalb nicht in Sicht.

