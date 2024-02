Unbekannter zerkratzt Auto und beschädigt Statuen in Kruichen

Ein im Adelsieder Ortsteil Kruichen abgestelltes Auto ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat ein im Adelsieder Ortsteil Kruichen abgestelltes Auto beschädigt. Das berichtet die Polizei. Demnach stand am Mittwoch ein Toyota in der Forstraße, der an der Beifahrerseite vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt wurde. Zum anderen wurden zwei Löwenstatuen, welche im Eingangsbereich des Anwesens standen, höchstwahrscheinlich durch den gleichen unbekannten Täter zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 melden. (kinp)