Ein Kleinod am Wegesrand wird gefeiert

Ein Kleinod am Wegesrand bei Kühlenthal feiert an Christi Himmelfahrt das 50-jährige Bestehen: die Anzenhofkapelle. Eine Linde wäre fast ihr Ende gewesen.

Die Anzenhofkapelle (Gemeinde Kühlenthal/Pfarrei Ehingen) ist ein Kleinod am Wegesrand und wird von Radfahrern und Spaziergängern gern als Ort der persönlichen Einkehr genutzt. Gefeiert wird nun das 50. Jubiläum der idyllisch an einem alten Lindenbaum gelegenen Kapelle. Erbaut wurde diese im Jahr 1974 von Irmgard und Xaver Kratzer, die Einweihung konnte 1975 am Pfinstmontag gefeiert werden.

Bereits im Jahr 1740 stand eine erste Kapelle „auf einer kleinen Anhöhe zwischen Fertingen und Ahlingen in der Nähe des Anzenhofs“ samt Lindenbaum. Im Laufe der vielen Jahre spaltete sich der Stamm des Baumes und beschädigte die Kapelle. Als das Ehepaar Irmgard und Xaver Kratzer den Anzenhof übernahmen, fühlten sie sich auch der Kapelle verpflichtet und beschlossen, an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. Die neue Kapelle war ein Zeichen der Dankbarkeit für die eigene Familie und sie wurde mit dem Standbild der Heiligen Familie geschmückt.

An der Anzenhofkapelle sind Maiandachten und Wichtelgottesdienste

Bis heute ist die Anzenhofkapelle auch Ziel der Gläubigen. Früher führte der Flurumgang der Pfarrei Ehingen dorthin. Heute findet alljährlich am Fest Christi Himmelfahrt eine Maiandacht statt und manchmal versammeln sich Kinder zum „Wichtelgottesdienst“. Der Lindenbaum und die Kapelle bilden bis heute eine Einheit. „Selbst ein Gewitter im Jahr 2011, bei dem die Baumkrone abgerissen wurde, lässt den Baum nicht unterkriegen“, erzählt Irmgard Kratzer, „der Baum steht majestätisch bei seiner Kapelle.“

Die Anzenhofkkapelle erinnert noch an eine andere besondere Geschichte. Auf einer angebrachten Gedenktafel ist zu lesen, dass am 17. April 1945 in unmittelbarer Nähe ein englisches Flugzeug mit acht Australiern von der deutschen Luftwaffe abgeschossen wurde. Drei Männer überlebten. Der Pilot hatte sich damals nach Ehingen geschleppt, bekam Hilfe und wurde im Lazarett Holzen gesund gepflegt.

Zurück zur Gegenwart: Zum 50. Jubiläum wird am Fest Christi Himmelfahrt, 9. Mai, um 19 Uhr ein Festgottesdienst an der Anzenhofkapelle gefeiert. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Ehinger Musikanten. Bei ungünstiger Witterung findet der Gottesdienst in der Frauenkirche statt.