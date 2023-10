Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Autos in Kühlenthal ein

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der eine Autoscheibe eingeschlagen hat.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag die Heckscheibe eines Autos in Kühlenthal eingeschlagen. Laut Polizei parkte der Wagen in der Nacht Am Anger. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (AZ)