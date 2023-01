Irischer Tanz und Gesang treffen in Gersthofen auf irischen Whiskey

Tanzen und Musizieren haben große Tradition in Irland. Die Tanzshows im Stil von Michael Flatley werden durch die Danceperados fortgesetzt. Sie kommen nach Gersthofen.

Atemberaubender synchroner Stepptanz, volksmusikhafte Melodien und unbändige Musizierfreude: Der irische Tänzer Michael Flatley machte mit seiner Show "Lord of the Dance" eine neue Art von Tanzshows weltweit berühmt. In dieser Tradition bewegen sich die Danceperados: Ihr Auftritt mit der Show "Whiskey, You Are The Devil" am Mittwoch, 18. Januar, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Die Danceperados: Die Tanzwütigen von der Grünen Insel

Danceperados heißt frei aus dem Englischen übersetzt "Die Tanzwütigen". Den Iren liegt das Tanzen, Singen und Spielen einfach im Blut. Aber auch für andere Leidenschaften sind sie weltberühmt. Dazu gehört der irische Whiskey. Warum also nicht diese beiden Kulturen zusammenbringen? Ein Schelm, wer dabei Böses denkt … Die Tanzshow ist aber keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol und die Trinkfreudigkeit der Iren. Die auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin – also in Irland – zu sein.

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.