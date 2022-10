Kulturtipp: Magpie Alley bietet in Diedorf A-cappella vom Feinsten

Während der Corona-Pandemie haben sich sechs Sänger zur Gruppe Magpie Alley zusammengefunden. Nun präsentieren sie A-cappella-Songs in der Immanuelkirche Diedorf.

So gut wie das Original, nur noch besser: Das ist die Mission der vor wenigen Monaten gegründeten sechsköpfigen A-cappella-Gruppe Magpie Alley. Die Sängerinnen und Sänger covern Hits und bekannte Klassiker. Ihr Auftritt am Sonntag, 23. Oktober um 19 Uhr im Rahmen des Kulturprogramms in der Diedorfer Immanuelkirche ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Alle sechs Musikerinnen und Musiker haben bereits große Auftrittserfahrung in verschiedenen Gruppen, Bands und Ensembles: Alexandra Simeon unter anderem mit ihrem gleichnamigen Jazzquintett, Martin Seiler mit Cash-n-Go und Greg is Back sowie Tobias Elser (Jukebox) werden ergänzt durch Mona Sonntag, Naomi Nlome und Thomas Metschl.

Die Arrangements von Magpie Alley sind selbst geschrieben

Mit ihren selbst geschriebenen Arrangements stoßen in ihrem Repertoire die Stilrichtungen Soul, Pop und Jazz in einer runden Mischung aufeinander. Dabei geht es dem Sextett nicht um eine große Show, sondern um die Musik. Diese wird mithilfe von technischen Klangveränderungen wie Loops über den reinen Gesang hinaus erweitert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesen professionellen Herzblutmusikern!

Autor Gerald Lindner studierte Theaterwissenschaften in München und ist seit 1996 Kulturredakteur der AZ Augsburger Land.

