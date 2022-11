Symphonieorchester spielt Beethoven-Ouvertüre

Lange musste es pausieren. Nun hat das Symphonieorchester Stadtbergen wieder ein Konzertprogramm erarbeitet. Im Bürgersaal ist dabei einiges geboten.

Ludwig van Beethoven ist vor allem durch seine neun Sinfonien bekannt. Doch der Komponist schrieb auch Ouvertüren und Schauspielmusiken. Das Symphonieorchester Stadtbergen lädt nun nach langer Corona-Pause wieder dazu ein. In diesem Jahr kommen Ludwig van Beethovens 1. Symphonie sowie sein Violinkonzert in D-Dur zur Aufführung, vorneweg wird die Konzertouvertüre "Coriolan" zu Gehör gebracht. Dieses Konzert am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr im Stadtberger Bürgersaal ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Irene Anda dirigiert in Stadtbergen

Nach dem Neubeginn im Frühjahrskonzert gibt sich das Orchester wieder ganz klassisch die Ehre und wird unter der dynamischen Leitung seiner Dirigentin Irene Anda erneut den Bürgersaal mit gewaltigen Klängen füllen; Solistin an der Violine ist die junge Augsburger Künstlerin Polina Munteanu. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit diesem Beethoven-Konzertabend.

