22-Jähriger fährt unter Einfluss von Drogen durch Kutzenhausen

Unter Einfluss von Drogen ist ein 22-Jähriger am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten am Donnerstag um 1.40 Uhr den jungen Mann in seinem Toyota. Der Fahrer wirkte sehr nervös und leicht verwirrt. Ein zunächst durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, heißt es im Bericht der Polizei. Allerdings wirkte der Fahrer sehr nervös. Deshalb wurde auch ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, der positiv verlief. Cannabis kann ausgeschlossen werden, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann musste noch vor Ort seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. (kinp)