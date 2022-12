Dieses Haus in Agawang ist im Advent ein beliebter Ort für Kinder

Manche Häuser fallen durch ihre üppige Weihnachtsbeleuchtung auf - so auch eines in Agawang in amerikanischem Stil. Was der Besitzer dazu sagt.

Weihnachtsdeko auf amerikanische Art hat es Hilmar DurchdenWald aus Agawang angetan. Das sieht man auch ganz deutlich an seiner Beleuchtung am Haus: "Ich mag Weihnachten nicht so besinnlich, sondern gerne ein bisschen bunt und kirschig, wie es in den USA üblich ist", sagt er. Angefangen hat seine Leidenschaft mit einem ersten aufblasbaren Schneemann vor etwa acht Jahren, dann habe er immer mehr Deko dazu gekauft, bis eine wahre Landschaft von beleuchteten Figuren entstanden ist.

Für die Kinder hat er früher eingeschaltet

Seine Tochter ist längst erwachsen, aber es kommen immer viele Kinder aus dem Dorf und freuen sich an dem Schauspiel. "Einmal stand sogar eine Dame mit ihren Enkeln da, als ich gerade am Aufbauen war", erinnert sich Hilmar DurchdenWald. Da wollte er eigentlich noch gar nichts einschalten, aber die Kinder seien nur zu Besuch im Ort gewesen und enttäuscht, dass sie am nächsten Tag wieder fahren müssen und die Figuren dann nicht mehr sehen können. "Dann hab ich halt früher eingeschaltet", so der Hausbesitzer. Ob er nicht von den hohen Energiepreisen abgeschreckt sei? "Ganz ehrlich, nein, man muss isch in vielem einschränken, aber diesen Spaß lasse ich mir nicht nehmen." (dav)

