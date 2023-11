Auf Weltreise mit der Harmoniemusik Maingründel

Mit vielen internationalen Hits verzauberte die Harmoniemusik Maingründel ihre Zuhörer beim Herbstkonzert in Kutzenhausen. Ein Titel von Freddie Mercury und der Wellerman-Song waren nur zwei unter vielen.

Vom Nachwuchs bis zum großen Orchester spielte die Harmoniemusik Maingründel beim Herbstkonzert in der mehr als gut gefüllten Gemeindehalle Kutzenhausen auf. Die Dirigenten Thomas Schneider, Wolfgang Krettenauer und Simon Reiser zeigten alle Facetten der Orchestermusik.

Der Musiknachmittag stand unter dem Motto "Von Broadway bis Böhmen“. Die "Reisebegleitung" übernahm Anna Gaßner mit Dominik Schedler und Anton Leitenmaier, um die Gäste in humorvoller Weise an die anspruchsvollen Stücke heranzuführen.

Potpourri aus dem Jahr 1970

Die neun Musikanten des Vororchesters hatten mit Simon Reiser „Czardas“ und „Close finish“ von Jocob De Haan gekonnt ihren Beitrag gestaltet. Das Jugendorchester mit Dirigent Wolfgang Krettenauer füllte die Halle klanglich mit „Instand concert“ von Harold L. Walters, einem Potpourri aus dem Jahr 1970 mit 22 bekannten Melodien in einem Stück. „Cinemania“ von Robert Finn einem „Miniaturdrehbuch“ aus der anspruchsvollen Klasse hob die verschiedenen Instrumente jeweils mit ihrem Klangpart hervor. In „Don't stop me now“ von Freddie Mercury von 1978 nach dem Arrangement von Paul Murtha hatten Schlag- und Rhythmusinstrumente ihren großen Auftritt.

Von Broadway bis Böhmen

Die Flugroute des großen Orchesters unter der Stabführung von Thomas Schneider startete mit „Fanfare - the benefaction from sky and mother earth“ von Satoshi Yagisawa. Einen ersten Stopp legten es in Böhmen mit der Polka „Böhmisches Vergnügen“ von Berthold Schick ein. Am Broadway in New York angekommen, gab es „The phantom of the opera“ zu hören. Nach einem Abstecher in die Schweiz zu „Ein Leben lang“ von Fläaschtbänkler landete die Harmoniemusik wieder in Kutzenhausen, um mit den Gästen gemeinsam zum Abschluss den aktuellen Hit „Soon may the Wellerman come“ zu singen. Zusammen mit dem Jugendorchester gab es auf der Bühne für die Musikanten nur Stehplätze. Vorstand Martin Kopp konnte zum Herbstkonzert vom Allgäu Schwäbischen Musikbund die Vorsitzende Angela Ehinger und Musiker aus dem Umkreis, vor allem die Freunde aus Frickingen am Bodensee, begrüßen.