Chorreise in den Dschungel wird zum Erfolg in Kutzenhausen

Eine einsame Insel, der Urwald und drei Vermisste: Anlass genug für eine musikalische Reise von Simon & Garfunkel bis Queen. Drei Chöre haben sich dafür zusammengetan.

"Alle bitte zum Treffpunkt", ruft die quirlige Reiseführerin ihre Reisegruppen. Ausgerüstet mit umgehängten Kameras, Ferngläsern, Strohhüten finden sich diese neben einem großen Felsen auf der Bühne der Gemeindehalle Kutzenhausen ein. Dort sind sie umgeben von tropischen Gewächsen und Bäumen. Die drei Reisegruppen bestehen aus den Sängern drei Kutzenhauser Chöre – dem Kinderchor, dem Jugendchor und dem Erwachsenenensemble der Gemeinde, den iVoices. Die Gemeindehalle ist zu dem Anlass prall gefüllt: Alle Plätze sind besetzt, einige Zuschauer nehmen sogar neben den Sitzreihen auf dem Boden Platz.

Für die drei Chöre unter der Leitung von Ursula Nägele ist es ein besonderer Auftritt. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie veranstalten sie gemeinsam ein Konzert, nachdem eigentlich bereits für das Jahr 2020 ein großes Musical-Projekt unter dem Namen "Im Riff geht's rund" geplant gewesen war. "Es war an der Zeit, wieder etwas auf die Bühne zu bringen. Für die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch für das Publikum ist das wirklich schön", sagt Chorleiterin Nägele. Mit ihrer musikalischen Reise begeben sich die drei Chöre auf die imaginäre tropische Insel Okusa. Und dort werden die Lieder der Chöre eingebettet in eine märchenhafte Handlung.

Das erste Lied ist in Kutzenhausen die Titelmelodie eines Videospiels

Jugendchor und iVoices beginnen das Konzert gemeinsam, untermalt von Trommeln, mit dem Stück "Baba Yetu", der Titelmelodie eines Videospiels und Vertonung des Vater Unser auf Swahili. Der Kinderchor führt das Thema des Konzerts fort mit dem "Urwaldsong", in dem die Liebe zum Regenwald besungen wird: "Hier ist es chaotisch und deshalb so schön." Die Reiseführerin (Angela Zott) bittet um Ruhe. "Vielleicht können wir ja den Sansibar-Leopard sehen!" Sie führt ihre Reisegruppe zu einem der Ruheplätze dieses seltenen Tieres. Dort angekommen warten jedoch Probleme – als sie die Gruppe durchzählt, fehlen drei Teilnehmer. Anscheinend ist das für sie nicht das erste Mal. "Das gibt es doch nicht, mir sind schon wieder welche abhandengekommen", ruft die Reiseführerin, und erntet laute Lacher im Publikum.

iVoices ist schon lange mehr kein Chor aus Kindern. Der Erwachsenenchor überzeugte das Publikum beim gemeinsamen Auftritt in Kutzenhausen. Foto: Andreas Lode

Zwei der verloren gegangenen Teenager sind die beiden Freundinnen Lotus (Christina Deller) und Toni (Luisa Kraus). Die beiden treffen auf Ben (Paul Nägele), einen Jungen in ihrem Alter, der mit seinen Freunden eine Wette darüber abgeschlossen hat, wer es schafft, das extremste Abenteuer zu erleben. Er findet: Mit zwei Mädchen allein im Urwald hat er die Wette eigentlich schon gewonnen. Am Ende freilich nehmen die Abenteuer der drei Jugendlichen ein gutes Ende. Sie finden zurück zum Strand und zu ihrer Reisegruppe.

Zwischen den Abenteuern der Jugendlichen singen die Chöre

In der Zwischenzeit singen iVoices zwei Lieder, die mit "Human" von Rag 'n' Bone Man und "Believer" der Imagine Dragons zwei Hits der vergangenen Jahre in eine Chorversion umgewandelt haben. Dabei übernimmt die Leitung Jonas Hart, der ebenfalls Mitglied des Chores ist. Währenddessen kriselt es bei den Freundinnen Toni und Lotus: Letztere hat genug vom Urwald und macht Toni für ihre miserable Situation verantwortlich. Derweil wird es dunkel, und noch vor der Nacht zurückzufinden, wird unmöglich. Zum Publikum gewandt meint Ben: "Mit zwei Mädchen im Urwald verirrt – da hab' ich die Wette eigentlich schon gewonnen!" Auch der Jugendchor führt zwei eigene Stücke auf, "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel und "A Million Dreams", ein verträumtes Lied aus dem Film "The Greatest Showman". Solo singen dabei Paul Nägele und Hannah Grayer.

Gemeinsam im Dschungel unterwegs: Luisa Kraus (als Antonia) und Christina Deller (als Lotus). Foto: Andreas Lode

Als Abschluss singen alle drei Chöre zusammen das Spiritual "Bring Me Little Water, Silvy", und nach begeistertem Applaus nochmals "Baba Yetu", wobei auch einige aus dem Publikum die Choreografie mittanzen. Chorleiterin Ursula Nägele ist zufrieden: "Ich freue mich besonders, dass im Jugendchor so viele Jungen mitsingen. Ich bin sehr stolz auf die Chöre."