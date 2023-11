Friedensgedicht aus Kutzenhausen: "Es ist niemals zu spät"

Josef Jungbauer aus Kutzenhausen schreibt gerne Gedichte. Zum Volkstrauertag hat er sich Gedanken zum Thema Krieg und Frieden in der Welt gemacht.

Josef Jungbauer ist Ehrenvorsitzender des Veteranen- und Soldatenkameradschaftsverein Kutzenhausen. Der 69-Jährige dichtet gerne zu verschiedenen Anlässen, wie zu Geburtstagen von Familie oder Freunden. Am meisten Gedanken macht er sich aber über die besorgniserregenden Geschehnisse in der Welt und hat deswegen anlässlich des Volkstrauertags ein Friedensgedicht verfasst:

"Die Welt da draußen bebt,

doch es ist niemals zu spät!

Lasst die Waffen doch endlich ruhen,

und im Dialog den Frieden suchen.

Sprecht ihr Mächtigen miteinander und seid Vorbild,

und findet einen Konsens der endlich gilt.

Alle von uns sehnen sich nach Frieden,

und das Ergebnis: Es wäre allen kein Unheil beschieden.

Ihr, die es in der Hand habt, eine heile Welt zu realisieren,

könntet mit Taten vieles was momentan schiefläuft, eliminieren.

Und wir alle wären nicht am Ende, ja es wäre für uns allen eine gute Wende.

Um Frieden auf Erden zu haben,

da muss wirklich auch jeder von uns allen seinen Beitrag leisten

und bereit sein manche eigene Schwäche zu meistern.

Es wird das Gute siegen,

auch wenn das sehr schwer ist, aber es wird mit bei uns selbst liegen.

Gott möge die richtigen Eingebungen bringen,

und durch seine unterstützende Güte wird es auch gelingen.

Gehen wir bewusst durch seine Liebe zu uns Menschen in eine gute Zukunft,

dann siegt, so denke ich vielleicht bei den Mächtigen, auch die Vernunft."