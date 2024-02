Garagenbrand führt zu Schaden von mindestens 40.000 Euro

Glühende Asche löst in Kutzenhausen vermutlich einen Garagenbrand aus. Dadurch entsteht ein hoher Schaden, 50 Feuerwehrkräfte müssen anrücken.

Noch glühende Asche aus einem Kachelofen hat am Mittwoch in Kutzenhausen vermutlich einen Brand in einer Garage ausgelöst. Laut Polizeibericht wurde die heiße Asche in einer Mülltonne in der Garage entsorgt und habe so wohl zu dem Feuer geführt. Durch den Brand wurden unter anderem ein Opel Corsa und zwei E-Bikes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro. Insgesamt 50 Feuerwehrkräfte aus Kutzenhausen, Buch, Agawang, Diedorf und Gessertshausen sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Da sich bei dem Brand mehrere Glutnester entwickelten, musste die Feuerwehr die Fassade der Garage öffnen, um das Feuer zu löschen. (jlü)