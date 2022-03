Kutzenhausen

Kanalsanierung in Kutzenhausen wird auch für manche Eigentümer teuer

In Kutzenhausen ist die Hälfte aller Kanäle beschädigt. Die Gemeinde will mit Sanierungsarbeiten nun in Rommelsried beginnen. Die hohen Kosten treffen auch manche Eigentümer.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Lange Jahre hatte man in Kutzenhausen zu hohe Kosten der Kanalsanierung gescheut. Erst 2020/2021 kam der Paradigmenwechsel: Die Firma Sweco wurde mit der Begutachtung der Wasserkanäle beauftragt. Auf der letzten Gemeinderatssitzung stellte sie das Ergebnis der TV-Tunnelfahrt vor: Zu sehen sind Risse, Verformungen und Ablagerungen im Rohrsystem. Laut Sweco ist die Hälfte der Kanäle betroffen. Die gute Nachricht: Aufgraben müsse man nur an wenigen Stellen, wo Rohre komplett ausgetauscht werden müssten. Betroffen seien davon zwei Bereiche, die komplette Straße Am Herzogberg und ein kleines Stück an der Biburger Straße am östlichen Ortseingang, wo ein marodes Rohr unter dem Asphalt die Straße quert.

