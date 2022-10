Kutzenhausen will sich für die Energiewende breit aufstellen

Der Gemeinderat Kutzenhausen will Angebote für gleich zwei Standortkonzepte einzuholen: eines für Solarenergie und eines für Windkraft.

Wer in der Energiewende das Heft in der Hand halten möchte, sollte sich rechtzeitig beraten lassen. Das hatten die Mitglieder des Gemeinderats Kutzenhausen Ende Juni von einem Experten erfahren. In ihrer jüngsten Sitzung wurde nun entschieden, Angebote für ein solches Standortkonzept einzuholen. Nach der aktuellen Entscheidung wird aber nicht nur ein Standortkonzept zur Nutzung von Solarenergie erstellt, auch für den Bereich Windkraft soll es ein zweites geben.

Der Entscheidung vorausgegangen war die Anfrage der Firma Energie-Kontor AG. Sie möchte in Boschhorn auf einer Freifläche von 20 Hektar eine der größten Photovoltaikanlagen in der Region errichten und hat dafür Privatgrund erworben. Bisher hat der Gemeinderat die Baugenehmigung für den geplanten Solarpark verweigert. Es sei nicht auszuschließen, dass das Gelände in Boschhorn zu den schützenswerten Agrarflächen gehört, wurde jetzt in der Sitzung vorgetragen.

Die Energiewende wird auch in der Landschaft um Kutzenhausen sichtbar

Im April hatte man schon die Erstellung eines Standortkonzeptes beschlossen und sich Ende Juni nochmals von Werner Dehm von der Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung (OPLA) die Vorteile eines solchen erklären lassen. In der letzten Sitzung ist nun die Entscheidung gefallen, Angebote für gleich zwei Standortkonzepte einzuholen, eines für Solarenergie und eines für Windkraft. "Wir werden Standortkonzepte benötigen. Die Energiewende wird auch in der Landschaft sichtbar werden", ist sich Bürgermeister Andreas Weißenbrunner sicher und möchte dafür breit aufgestellt sein.

Alle Energiekurven würden zeigen, dass man die Sonnenenergie vor allem in den Frühjahr- und Sommermonaten nutzen könne und die Windkraft eher im Herbst/Winter. Daher sei dem Gemeinderat die Notwendigkeit zweiter Standortkonzepte schnell klar gewesen, berichtet Weißenbrunner nach der Sitzung und will mit seiner Gemeinde von Anfang an auch finanziell dabei sein. "Solange wir es in der Hand haben, können wir uns in eine Genossenschaft einkaufen", sagt er und erhofft sich, dass die Wertschöpfung aus Sonnen- und Windenergie damit gleich mehrfach im Ort bleibe. Und noch einen zusätzlichen Mehrwert verspricht sich der Bürgermeister, wenn die Gemeinde von Beginn an in die Planung einbezogen ist: "Wenn Gräben gezogen werden, können wir die Glasfaserleitungen gleich mitverlegen lassen."