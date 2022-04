Kutzenhausen

05:40 Uhr

Kutzenhausens Haushalt lässt nur die Pflichtaufgaben zu

Plus Kutzenhausen steht vor großen Investitionen in die Infrastruktur. Doch die Personalkosten steigen um 30 Prozent und die Einnahmen bleiben konstant.

Von Moritz Winkler

Der Gemeinderat in Kutzenhausen hat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. "Die Lage ist angespannt, aber wir sind auf einem guten Weg", sagt Bürgermeister Sebastian Weißenbrunner. Denn: Mit rund 7,8 Millionen Euro liegt er um fast zwei Millionen Euro unter dem Etat des Vorjahrs. Die Gemeinde will daher im kommenden Jahr nur Geld dafür auszugeben, wo es dringend benötigt wird. Das wird am Haushaltsplan für 2022 deutlich, der jetzt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig bewilligt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen