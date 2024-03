Kutzenhausen

vor 17 Min.

Viele Zweige, viele Helfer: So wird's ein schöner Osterbrunnen

Plus Bald verwandelt sich der Dorfbrunnen in Kutzenhausen wieder in einen Osterbrunnen. Unter der Leitung des Heimatvereins arbeiten dafür schon viele fleißige Hände.

Von Diana Dontsul

Schon von Weitem dringt fröhliches Lachen aus der Garage in Kutzenhausen. Drinnen ist es beinahe so grün wie in einem Wald. Überall liegen Buchs und Koniferenzweige, deren Geruch den ganzen Raum erfüllt. An diesem Mittwochabend haben sich 21 Helfer und Helferinnen zum Osterbrunnenbinden versammelt. Es wird bereits eifrig gewerkelt. Eine Gruppe schneidet das Grünzeug zu und liefert es an zwei andere Gruppen. Davon kümmert sich eine um große Bögen, die später um den Brunnen stehen werden, und eine andere Gruppe dekoriert zu sechst die Krone.

Der Rohstoff für den neuen Osterbrunnen ist Buchs. Er wird in Handarbeit gebunden. Foto: Marcus Merk

Fridolin Rieger gehört die Garage, in der so geschäftig gearbeitet wird. Er erzählt, dass das hier schon zum 15. Mal stattfindet. "Durch die Bank", beschreibt er die unterschiedlichen Typen von Menschen, die heute zum Binden gekommen sind. "Alle Berufe, alle Schichten", bestätigt Claudia Rieger. Allerdings haben sie eines fast alle gemeinsam: Es sind nämlich zum größten Teil nur Frauen da. "Das Binden ist eher Frauenarbeit, beim Aufstellen sind es dann mehr Männer", sagt Margaret Hörwig, Beisitzende im Heimat- und Sportverein. Jeder hier hat irgendeine Verbindung zu diesem Verein. Hier sind alle, neben dem Vorstand, Nachbarn von Mitgliedern oder selbst ehemalige Mitglieder. "Wenn auch die Leute jetzt im Verein aufhören, dann versuchen sie irgendwie doch, ein bisschen mit dabeizubleiben. Da sind wir ganz froh drum", sagt Peter Spengler, Vorsitzender des Heimat- und Sportvereins.

