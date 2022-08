Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg: Ab jetzt wird präzise geplant

Plus Das Projektteam der Bahn steigt in die Feinplanung der ICE-Strecke Ulm-Augsburg ein. Dabei werden auch Vorschläge aus der Region unter die Lupe genommen.

Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zur neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg: Ab heute machen sich die Planer an die Feinarbeit: Jeder Meter der bislang grob über die Landkarte skizzierten vier Bahntrassen wird jetzt exakt untersucht. Brückenhöhen, Tunnellängen, Fahrtzeiten, Steigungen, Baukosten und vieles mehr werden genauestens berechnet. Bis 2025 feststeht, welche Trasse gebaut werden sollte. "Das kann auch die teuerste Variante sein", räumt der Leiter des Projektteams der Bahn, Markus Baumann, jetzt ein.