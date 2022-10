Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Bürgerinitiativen verstärken Widerstand gegen ICE-Trasse

Sehr kritisch setzten sich die Teilnehmer einer Diskussionsveranstaltung in Gersthofen mit den Plänen der Bahn auseinander. Im Bild Markus Brem vom veranstaltenden Bürgerverein Hirblingen.

Plus An diesem Wochenende gehen die BIs mit eigenen Vorschlägen für den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg an die Öffentlichkeit. Beeinflusst das den Fahrplan für das Milliardenprojekt?

Von Christoph Frey

Bei einer Demonstration gegen die bisherigen Pläne der Bahn für die ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg wollen die Bürgerinitiativen entlang der Strecke nun eigene Vorschläge für das Milliardenprojekt präsentieren. Die Veranstaltung findet am Samstag, 1. Oktober, zwischen 17 und 21 Uhr im Burgauer Stadtteil Großanhausen statt. Schon in ihrem Vorfeld haben die Bürgerinitiativen den Druck auf die Bahn erhöht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

