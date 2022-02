Den Traum vom eigenen Haus: Wer kann sich ihn noch leisten?

Plus Für viele ist es ein wichtiges Ziel im Leben: ein eigenes Haus. Doch für die meisten muss das derzeit ein Traum bleiben. Grund sind nicht allein die gestiegenen Baukosten.

"Unter einer Million geht da gar nichts." Diesen Satz hört man oft, wenn es um das Thema Hausbau geht. Es ist ein einfaches wirtschaftliches Grundprinzip: Je knapper ein Gut, desto höher sein Preis. In der Immobilienwirtschaft trifft dies derzeit nicht nur auf Grundstücke und Baumaterialien zu, sondern auch auf die Ressource Mensch, das Personal.